Перспективы наступления ВС РФ на юге

Среди моих читателей периодически появляются недовольные двух типов. Первые утверждают, что я ничего не понимаю в тонкостях военного дела, так как не знаком с ТТХ миномёта "Василёк" и нормативами запасов обмундирования и продовольствия.
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