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Господин Гутерриш, так кто же испепелил Хиросиму и Нагасаки? Японцы боятся даже произнести вслух название страны, совершившей геноцид в их стране

Господин Гутерриш, так кто же испепелил Хиросиму и Нагасаки? Японцы боятся даже произнести вслух название страны, совершившей геноцид в их стране

О том, что в Японии замалчивают ответственность США за сознательное уничтожение атомными бомбами мирного населения городов Хиросима и Нагасаки, писал не одиножды.

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Комментарии
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Н
Ната
Жалкие людишки вы, япошки!
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12 час.
КузнецовВВ
смешно. автор обвиняет США в геноциде японцев во время второй мировой войны. осталось еще обвинить СССР в геноциде народа Германии. Японцы прекрасно знают за что они получили, поэтому и молчат.
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10 час.
W
Walery
Более чем очевидно = японцы сегодня не только физические, но и моральные пидарасы... А их сказки про самураев и ниньзя есть не что иное как методика внешне хотя бы еще считаться людьми.
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2 час.

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