Господин Гутерриш, так кто же испепелил Хиросиму и Нагасаки? Японцы боятся даже произнести вслух название страны, совершившей геноцид в их стране

смешно. автор обвиняет США в геноциде японцев во время второй мировой войны. осталось еще обвинить СССР в геноциде народа Германии. Японцы прекрасно знают за что они получили, поэтому и молчат.

W

Walery

Более чем очевидно = японцы сегодня не только физические, но и моральные пидарасы... А их сказки про самураев и ниньзя есть не что иное как методика внешне хотя бы еще считаться людьми.