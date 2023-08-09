Господин Гутерриш, так кто же испепелил Хиросиму и Нагасаки? Японцы боятся даже произнести вслух название страны, совершившей геноцид в их стране
О том, что в Японии замалчивают ответственность США за сознательное уничтожение атомными бомбами мирного населения городов Хиросима и Нагасаки, писал не одиножды.
Комментарии
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Жалкие людишки вы, япошки!
смешно. автор обвиняет США в геноциде японцев во время второй мировой войны. осталось еще обвинить СССР в геноциде народа Германии. Японцы прекрасно знают за что они получили, поэтому и молчат.
Более чем очевидно = японцы сегодня не только физические, но и моральные пидарасы... А их сказки про самураев и ниньзя есть не что иное как методика внешне хотя бы еще считаться людьми.
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