«Новая реальность»: Пресняков не стал молчать после признаний об унижении своей жены

Бывший зять Пугачевой не скрывает, что проводит время вдали от России. Владимир Пресняков и Наталья Подольская на отдыхе соцсетиВладимир Пресняков не стал отказывать себе в удовольствии насладиться солнцем и летом в середине зимы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии