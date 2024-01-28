«Новая реальность»: Пресняков не стал молчать после признаний об унижении своей жены

Бывший зять Пугачевой не скрывает, что проводит время вдали от России. Владимир Пресняков и Наталья Подольская на отдыхе соцсетиВладимир Пресняков не стал отказывать себе в удовольствии насладиться солнцем и летом в середине зимы.