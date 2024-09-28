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Превратят в «бабушку»: 6 моделей обуви, которые старят абсолютно всех женщин

Превратят в «бабушку»: 6 моделей обуви, которые старят абсолютно всех женщин

Превратят в «бабушку»: 6 моделей обуви, которые старят абсолютно всех женщин Алёна ЮрьеваМода не стоит на месте, и не все тенденции, которые когда-то были на пике популярности, сохраняют свою актуальность сегодня.

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