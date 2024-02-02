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Закон, порядок, государство

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Истребители Су-35С ВКС России выполняют задачи по дежурству в воздушном пространстве в зоне проведения СВО

Истребители Су-35С ВКС России выполняют задачи по дежурству в воздушном пространстве в зоне проведения СВО

Целью боевого дежурства является контроль воздушного пространства, выявление излучения от радиолокационных станций противника для их незамедлительного уничтожения и недопущение появления в зоне дежурства авиационной техники ВСУ.

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