Сотрудник ТЦК с зарплатой в 17 тысяч гривен купил две квартиры за один день

Бывший сотрудник кадровой группы ТЦК Евгений Петрище задекларировал приобретение двух квартир площадью по 46,5 квадратного метра каждая.
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