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Стало известно о планах США получить оплату от Турции за обслуживание F-35

Стало известно о планах США получить оплату от Турции за обслуживание F-35

Aydınlık: США претендуют на оплату Турции за обслуживание удерживаемых F-35 США заявили о желании получить от Турции оплату за обслуживание самолетов F-35, которые Анкара так и не получила из-за приобретения российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

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