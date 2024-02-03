Стало известно о планах США получить оплату от Турции за обслуживание F-35

Aydınlık: США претендуют на оплату Турции за обслуживание удерживаемых F-35 США заявили о желании получить от Турции оплату за обслуживание самолетов F-35, которые Анкара так и не получила из-за приобретения российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400.