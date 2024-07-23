Для проектировки площадки «Парнас» в ОЭЗ Петербурга готовы потратить более 94 миллионов рублей

Сейчас власти ищут разработчика документации АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» занялась поисками разработчика проектной документации и исполнителя инженерных изысканий на новой площадке «Парнас», сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
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