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Петербургский дневник

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Для проектировки площадки «Парнас» в ОЭЗ Петербурга готовы потратить более 94 миллионов рублей

Для проектировки площадки «Парнас» в ОЭЗ Петербурга готовы потратить более 94 миллионов рублей

Сейчас власти ищут разработчика документации АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» занялась поисками разработчика проектной документации и исполнителя инженерных изысканий на новой площадке «Парнас», сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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