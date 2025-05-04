Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 04 мая, вечер

Российская армия развивает наступление под Торецком, ВСУ начали воевать с собственными заградотрядами, а силовая мобилизация на Украине попала в поле зрения американской администрации – об этом в вечерней сводке.
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