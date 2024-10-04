Путин ускорил мировой отказ от доллара

Президент Владимир Путин форсирует глобальный процесс отказа от доллара. Ключевой темой совещания с постоянными членами Совета безопасности 4 октября глава государства назвал формирование системы международных расчетов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии