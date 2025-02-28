"Дипломатия — это искусство говорить 'хороший пёсик', пока не найдешь камень." — Владимир Ленин

Сообщение в израильских новостях со ссылкой Wall Street Journal о том, что Дональд Трамп может исключить Европу из переговоров с Ираном и вести диалог через Россию, произвело эффект разорвавшейся бомбы в дипломатических кругах .
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