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Московский комсомолец в Израиле

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"Дипломатия — это искусство говорить 'хороший пёсик', пока не найдешь камень." — Владимир Ленин

"Дипломатия — это искусство говорить 'хороший пёсик', пока не найдешь камень." — Владимир Ленин

Сообщение в израильских новостях со ссылкой Wall Street Journal о том, что Дональд Трамп может исключить Европу из переговоров с Ираном и вести диалог через Россию, произвело эффект разорвавшейся бомбы в дипломатических кругах .

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