«Балтийский беспредел: как НАТО и ЕС топчат международное право»

Море, которое они хотят закрыть Балтийское море — это не чей-то внутренний пруд. Это международные воды, где действует Конвенция ООН по морскому праву 1982 года.
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Если пиратов невозможно вешать на реях, то их надо расстреливать!
А почему вдруг "вернуть"? Со времен средневековья ( а по факту - и ещё гораздо раньше) все взаимоотношения так и строились. И никакими бумажками это искоренить не получалось. Пока был СССР вся остальная часть населения сидела и не старалась сильно не высовываться. И грызлась только между собой. А вот после его развала - стала активно вякать и везде совать свой нос и загребущие лапы. При таком раскладе действует только одно правило - так врезать, чтобы надолго запомнилось!