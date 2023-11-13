Двое жителей Симферополя передали мошеннику более миллиона рублей

На стационарные телефоны двух жителей Симферополя позвонила неизвестная девушка, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщила, что их родственники попали в ДТП и потребовала 500 и 800 тысяч рублей.
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