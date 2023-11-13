Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

82 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Отправьте это недоразумение к Фарион. Нечего ему в России делать.Крымский студент ...
  • vladimir vedenkin
    Видимо все семейство такое, на контроль, при дальнейших проявлениях к ...Крымский студент ...
  • Алексей Наседкин
    Напоминает что то бесполое.Крымский студент ...

Двое жителей Симферополя передали мошеннику более миллиона рублей

Двое жителей Симферополя передали мошеннику более миллиона рублей

На стационарные телефоны двух жителей Симферополя позвонила неизвестная девушка, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщила, что их родственники попали в ДТП и потребовала 500 и 800 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх