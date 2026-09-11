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Путин обвинил Запад в поддержке сепаратизма на Кавказе

Путин обвинил Запад в поддержке сепаратизма на Кавказе

Западные страны напрямую поддерживали сепаратизм на Кавказе и пытались продолжить распад России, заявил президент РФ Владимир Путин 11 сентября в ходе визита на 18-й саммит БРИКС.

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