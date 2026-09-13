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Водородный Aurus Senat мощностью 1020 л.с. показали в Екатеринбурге

Водородный Aurus Senat мощностью 1020 л.с. показали в Екатеринбурге

В России его характеризуют как самый мощный водородный автомобиль в мире На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге представили ходовой прототип водородного седана Aurus Senat.

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