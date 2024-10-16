На Ямале идет чемпионат по управлению дронами и фестиваль беспилотной авиации

В эти дни в кванториуме Ноябрьска проходят сразу два масштабных события в сфере беспилотных авиационных систем – региональные соревнования по программированию и управлению БПЛА и Всероссийский фестиваль беспилотной авиации «Дотянуться до неба».
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