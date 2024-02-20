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Вкус к российской нефти: нефтепродукты РФ вернулись на рынок Европы

Вкус к российской нефти: нефтепродукты РФ вернулись на рынок Европы

Совсем недавно западные эксперты по энергетике сделали неприятное открытие – для политических лидеров Запада не является секретом, что нефтепродукты российского происхождения (а иногда даже сырье) до сих пор в огромных количествах поставляются в ЕС.

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