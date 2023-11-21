Армения, член ОДКБ, планирует передать Украине до 200 советских ракет «Точка-У

Вот именно для таких ситуаций во всех видах экспортного вооружения нужно предусматривать команду на самоликвидацию! Сейчас бы ух как красиво бабахнуло у пашиняшки под задницей... А в принципе я всё жду когда турок свои С400 или в штаты или на уркаину отправить соберётся...

Борис Леонтьев

Границу с Арменией мы можем закрыть только в Шереметьево. Но это тоже сделать. И конечно высылка из РФ всех армянских мигрантов и гастарбайтеров - пусть дома посидят и подумают о политике своих властей. Но вот что мы должны сделать, так это вывести миротворцев из Карабаха и прекратить поставки электричества и топлива для армянской АЭС. Можно ещё прекратить экономическое сотрудничество и вывести нашу 102-ю базу из Гюрми и Еревана. Да и в ОДКБ предателям нечего делать. А после очередной поддержки армянами Пашеняна и такой их выходки ждать от них чего-то кроме очередного предательства и подлостей не стоит. Вряд ли армяне решаться пригласить американцев, так как ссориться им с Ираном вряд-ли с руки. Да и Эрдоган тоже вряд-ли обрадуется этому. Скорее Азербайджан, Турция и Иран тупо разделят Армению между собой.