Яблочный 5G

Вопрос доступности 5G на iPhone в России оказался в центре внимания Минцифры. При этом для пользователей развитие сетей пятого поколения — это прежде всего скорость и качество работы цифровых сервисов, тогда как сама возможность использовать 5G зависит не только от операторов, но и от политики производителей устройств.