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Актуальные комментарии

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Яблочный 5G

Яблочный 5G

Вопрос доступности 5G на iPhone в России оказался в центре внимания Минцифры. При этом для пользователей развитие сетей пятого поколения — это прежде всего скорость и качество работы цифровых сервисов, тогда как сама возможность использовать 5G зависит не только от операторов, но и от политики производителей устройств.

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