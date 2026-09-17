Яблочный 5G

Вопрос доступности 5G на iPhone в России оказался в центре внимания Минцифры. При этом для пользователей развитие сетей пятого поколения — это прежде всего скорость и качество работы цифровых сервисов, тогда как сама возможность использовать 5G зависит не только от операторов, но и от политики производителей устройств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кадры решают все
- Путин. Политик дл...
- Нефть дешевеет — ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым