Очевидцы сообщили о мощных взрывах в городе Дзержинск Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Нижегородской области
Комментарии
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Samarium
Населению РФ следует проявлять величайшую БДИТЕЛЬНОСТЬ и о всех подозрительных случаях и лицах немедленно сообщать правоохранительным органам...Уверен, что значительная часть БПЛА запускается врагами России с ее территории.....
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15 час.
Eduard
Согласен,что БПЛА могут в самой России запускать,они небольшие по размеру!
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15 час.
Владимир Назанский
Причем уже не первый раз. Первый случай, почти год назад, был по НПЗ. Сейчас ПВО наконец-то прикрывает заводы
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5 час.
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