Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Нижегородской области

Samarium Населению РФ следует проявлять величайшую БДИТЕЛЬНОСТЬ и о всех подозрительных случаях и лицах немедленно сообщать правоохранительным органам...Уверен, что значительная часть БПЛА запускается врагами России с ее территории.....

Eduard Согласен,что БПЛА могут в самой России запускать,они небольшие по размеру!