«Концепт, а не машина космического боя»: критика нового китайского истребителя White Emperor Новый китайский боевой самолёт White Emperor («Белый император») впервые привлёк всеобщее внимание на авиасалоне в Чжухае в ноябре 2024 года, где была представлена гладкая футуристическая модель истребителя с дельтавидным крылом, выступающими хвостовыми воздухозаборниками и дополнительным дорсальным воздухозаборником, намекая на возможную конфигурацию из трёх двигателей.