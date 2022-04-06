Кайл Андерсон броском под сирену перевел матч «Мемфис» – «Юта» в овертайм

Кайл Андерсон броском под сирену перевел матч «Мемфис» – «Юта» в овертайм

Форвард «Мемфиса» Кайл Андерсон перевел матч против «Юты» в овертайм, сравняв счет броском из-под кольца под сирену об окончании четвертой четверти.

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