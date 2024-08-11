МИД предупредил о вбросе Украиной видео-фейка с «заявлением» Захаровой

В Министерстве иностранных дел России предупредили о распространяемом в Сети видеоролики с «заявлением» якобы представителя ведомства Марии Захаровой, в котором она заявляет о готовности передать Украине Запорожскую АЭС.
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