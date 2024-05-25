Яркость экрана iPhone 16 Pro будет на 20 процентов выше Максим МорозовВ недавнем посте на китайской социальной платформе Weibo было заявлено, что новый «iPhone 16 Pro» обладает экраном с улучшенной яркостью на 20% по сравнению с «iPhone 15».
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