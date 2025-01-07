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ЕС может ответить на угрозы Трампа по НАТО с помощью Лиссабонского договора

ЕС может ответить на угрозы Трампа по НАТО с помощью Лиссабонского договора

ЕС готов обратиться к Лиссабонскому договору, если США под управлением Трампа покинут НАТО. Профессор Калентеридис считает, что это откроет Франции путь к лидерству в военной сфере, а также может быть выгодным для России.

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