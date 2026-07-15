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Россиян призвали не торопиться с покупкой электромобиля

Срочно покупать электромобили нет никакого смысла, заявил «Ленте.ру» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, комментируя инициативу Минпромторга России по снижению скидки на электромобили с 35 до 10 процентов.

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