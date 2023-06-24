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Ручной пехотный огнемёт «Шмель» стал грозным оружием в руках военнослужащих Ивановского соединения ВДВ

Ручной пехотный огнемёт «Шмель» стал грозным оружием в руках военнослужащих Ивановского соединения ВДВ

После проведения ротации с передовых позиций огнеметчики роты химической и биологической защиты не сидят без дела, а постоянно совершенствуют свои навыки.

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