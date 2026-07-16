Как заработать на камне и пердеже: 7 безумных бизнес-идей, которые принесли миллионы

Эти семь абсурдных бизнес-идей принесли своим создателям от 1 миллиона до 6,6 миллиарда долларов. Поющая рыба, камни-питомцы, приложение со звуками пердежа и еще четыре безумных товара, которые люди реально покупали.
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