CМИ: США разрешили Украине применять американское оружие для ударов по России

Белый дом поручил Пентагону передать Украине точные инструкции, какие удары ее вооруженные силы могут наносить поставляемым американским оружием по территории России – об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, говорится в материале РБК.
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