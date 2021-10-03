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Откуда у старшего поколения россиян ностальгия по советским временам?

Откуда у старшего поколения россиян ностальгия по советским временам?

Откуда у старшего поколения россиян ностальгия по советским временам? В 1998 году бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев снялся в рекламном ролике первой в стране пиццерии Pizza Hut, символически расположенной у самой Красной площади.

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Ирина
А потому что на КЛЕВЕТЕ на всё советское далеко не уедешь . А враги коммунистов ,захватившие республики СССР ,за 30 лет так и не сделали ничего полезного для своей страны и народа ,чем они могли бы доказать ,что они лучше советских коммунистов .
Александр Киевская Русь
Потому что националисты в любой стране всегда очень активны. Обратите внимание, кто именно националисты на Украине. Среди них нет русских, это все укромовное украинское сословие. А для них важно балакати на своей мове и шоб "усі у державі балакали теж тількі на мові". - Что там построила Россия, в их укромовных головах не вмещается. Не та культура, не то мышление. Хуторское, ограниченное только своей семьей и такими же укромовними семьями вокруг. - Убеждать их бесполезно, все равно что русских убеждать говорить на мове. Этот конфликт гуманным способом не решить. Тут нужна сила. А ее как раз нет.
Людмила Петрова
Да причина только одна - все тогда были МОЛОЖЕ и жизнь казалась намного лучше, хотя в реальности все было не так, как кажется....Если вспомнить ту эпоху пустых магазинов, копеечные зарплаты, постоянные проблемы во всем - то не нужна нам такая жизнь совсем......я все это хорошо помню и такой жизни не хочу....
Борис Златанов
Это потому, что Вы помните последние годы Союза. Есть такой историк, Е.Ю. Спицин. Послушайте его на "Радио Аврора". Здорово мозги на место ставит.
vladimir bedarev
Коммунизм у нас в генетической памяти со времён Новгородского Вече.
Александр Симаков
Ты это крестьянам и холопам Новгородского Княжества расскажи, что они при коммунизме жили.
ИРАИДА КРАСИЛОВА
Я старшее поколение и совершенно не настольгирую по СССР. Всё хорошее это молодость, а она во все времена хороша.
Эдуард Николаев
замечательные слова, добавлю что все хорошо в в своё время
Nikolay Stepanov
Я тоже так думаю.
Aleks Ad
А вот тут-то меня и берут сомнения. Примеров, сегодня, хоть отбавляй. Г-жа Красилова Вы давно заглядывали в глаза сегодняшним молодым, которые попадаются Вам на пути? И что вам говорит опыт прожитых Вами лет???
Леонид Алексеев
Ты бы ещё в анус им заглянул!Что ты увидел в "глазах молодых"?Каждый устраивается в жизни как может,какова его трудоспособность и вообще чего он хочет от жизни!А возможностей у нынешних молодых хоть отбавляй,ибо снят "железный занавес",сняты многочисленные запреты коммуняк,связанные с коммуняцкой глупой идеологией!Свобода полнейшая,только не ленись и дерзай!!
ГусЕна
И чего ты, старый сатир ,лезешь к молодым?
Владислав Владислав
Тиму Бринхофу надо заниматься проблемами свокй страны. Нам его фантазии без надобности.
Walery
Откуда у старшего поколения россиян ностальгия по советским временам? Тут такое дело - реально были времена по которым Ностальгия! Как еще можно объяснить человеку в этом ничего не смыслящего - почитайте книги что-ли или кино Советское смотрите. Вот так именно и было! Только сегодняшние типа "штрафбат" или "Туман" не смотрите.
ГусЕна
У тебя и тогда не стояло:)))
Николай Титов
Да нет никакой ностальгии по прошедшим временам. Есть небольшая грусть о ушедшей юности, молодости, зрелости и все. Это же естественный процесс, так было всегда и везде, уверен, что и впредь так будет. А СССР.... да проехали мы эту станцию, теперь у нас 2021-й и 2022-й не за горами. Жить все таки лучше сегодня!
Ирина
Враги СССР даже не понимают смысла своих злобных и трусливых антисоветских методичек . По этой вашей методичке ,враги СССР старше 45 лет сразу родились взрослыми ,у вас не было ни советского детства ,ни юности ,а все сторонники СССР резко постарели в Перестройку ,потому что они ненавидят и её ,и вашего "Освободителя " Иуду Горбачева . Все честные люди и патриоты знают ,что СССР -это ЛУЧШЕЕ для страны и народа , кроме преступников ,паразитов ,врагов своей страны и народа ,и по сравнению с Российской Империей ,и по сравнению с деградировавшими ,обнищавшими ,вымирающими вашими Государствами на территории захваченного вами СССР .
Николай Титов
Ну право же, Ирина, не стоит так эмоционально к этому относится. Каждый Россиянин имеет право на свое мнение. Я отношусь к Вашему с уважением, особенно если "Ваш адрес не дом и не улица, Ваш адрес Советский Союз!"
Ирина
Дело не в уважении ,а в честности и патриотизме .
Валерий Алексеев
Если у целого поколения, и не одного, сохраняется ностальгия по советским временам сейчас, когда пропаганда ничего не навязывает, значит, эти времена того стоят. А все Алексиевичи, Солженицины, Сахаровы, Горбачевы и прочие - это просто мусор человеческий.
Александр Бабков
Уж так как промыли мозги автору судя по "авторитету" Алексиевич вряд ли кто нибудь из старшего поколения "промыт Просто старшее поколение ГРАМОТНОЕ в сравнении с нынешним поколением ЕЭГ!"
Доктор Гри
Какая чушь! СССР был Великой страной, и людям несмотря на некоторые трудности жилось хорошо, комфортно, а уверенность в завтрашнем дне, давала спокойствие.
ГусЕна
Про " уверенность" можно подробнее?
Liudmila Solodko
У мужа на работе часто бывают такие споры с молодежью и он всегда спрашивает, почему у них такое мнение, откуда и слышит, МЫ ЧИТАЛИ, а где В И Н ТЕРНЕТЕ и на его ответ а МЫ ТОГДА Ж ИЛИ, у них становятся квадратные глаза, потому что интернет более "правдивый источник", чем человек проживший всю свою жизнь тогда. Как можно верить, что медицина и образование были бесплатными если в америке такого нет, значит это плохо, вот так.
Михаил Марс
Жить в СССР и знать его - это разные вещи. Многие жили там как слепые котята. Потому что власть решала, что им знать, а чего нет. Это никак не назовёшь словом "знать".
Ирина
Ха ,ну зато вы ,враги СССР , более 30 лет -с вашей Перестройки ."рассказываете " нам ,жившим в СССР ,какой он был плохой ,что вам в СССР не хватало 100 сортов колбасы ,туалетной бумаги ,импорта ,и поэтому надо было уничтожить СССР . Это я о том ,в чем вы честны ,а не о вашей лживой и клеветнической антисоветчине с вашим лицемерным "человеколюбием ".
ГусЕна
Врет ваш муж. Нынешней молодежи ВООБЩЕ нет дела до ваших пожелтевших воспоминаний. Из вежливости , видимо, погримасничают.
Борис Златанов
Молодым могу посоветовать смотреть "Радио Аврора". Там постоянно историк Е.Ю. Спицын отвечает на злободневные вопросы, да и не он один. Говорит очень доходчиво. Говорит факты. Очень хорошо мозги на место ставит.
Михаил Марс
Нашли историка. Не смешили бы...
Ирина
А назовите хоть одного историка из вас ,врагов СССР ,который бы НЕ врал о истории нашей страны .
ГусЕна
Вдруг откуда нивозьмись появился...спыцин. и усе знает:))) Его отчество не Чумак?
Леонид Алексеев
Слёзы ностальгии по кровавым коммуняцким временам проливают не от возраста,а от скудости ума и человечности!
Ирина
Вот ,тупое антисоветское быдло даже на элементарные дискуссии не способно ,только на злобу и ненависть . Если бы здесь бы бы хоть один человек ,который бы считал ,что РФ -это лучшее Государство для России и российского народа ,чем СССР ,он бы и написал об этом -в контраргументы аргументам сторонникам СССР . Но такого нет ,и не может быть ,потому что враги СССР после захвата ими РСФСР создали намного худшее Государство для России и её народа ,чем был СССР .

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