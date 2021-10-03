Откуда у старшего поколения россиян ностальгия по советским временам? В 1998 году бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев снялся в рекламном ролике первой в стране пиццерии Pizza Hut, символически расположенной у самой Красной площади.
Откуда у старшего поколения россиян ностальгия по советским временам? В 1998 году бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев снялся в рекламном ролике первой в стране пиццерии Pizza Hut, символически расположенной у самой Красной площади.
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