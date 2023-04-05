ВСУ столкнулись с проблемами при использовании FPV-дронов

Вот вот обещали "волчьи стаи дронов" которые заменят даже авиацию, но пока революции не случилось.Человек оказался слаб и ущербен - не способен в виар-очках в день делать более 2-3 вылетов суммарно 40-50 минут!Недооценивать опасность этих дешевых железок не стоит, меры противодействия и защиты принимать нужно, но барражирующие войсковые БПЛА типа Ланцета, с учетом развертывания РЭБ против коммерческих дронов, в ближайшем будущем рулят.