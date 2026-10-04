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ФедералПресс

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У организатора концертов Канье Уэста арестовали 115,5 тысячи рублей

У организатора концертов Канье Уэста арестовали 115,5 тысячи рублей

МОСКВА, 4 октября, ФедералПресс. Покупатели билетов на несостоявшиеся концерты Канье Уэста подали как минимум шесть исков к агентству Say Agency.

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