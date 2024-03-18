Приморские следователи задержали бывшего директора муниципальной транспортной компании ВПОПАТ №1 Руслана Самигуллина, который скрылся от правоохранителей после смены меры пресечения с ареста на запрет определенных действий, сообщили в Telegram-канале СУ СК по Приморскому краю.
Бывший главный транспортник Владивостока арестован за мошенничество
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
EV
Evgeni Velesik
Были при СССР Транспортные управления и там очень чëтко планировались как грузоперевозки, так и пассажиров! А были там ещё и Контрольно-ревизорские отделы Минавтотранса РСФСР и вот они давали шороху всей этой мрази! Когда-то было Постановление ЦК КПСС номер 759, где была объявлена война с коррупцией, припискам, хищениям. А сейчас кто на постоянной основе может это делать, да и транспорт частный, а деньги государственные!
Ответить
20 час.
Свежие комментарии