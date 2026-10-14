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JPMorgan показал результаты ниже ожиданий аналитиков

JPMorgan показал результаты ниже ожиданий аналитиков

Крупнейший американский банк JPMorgan Chase завершил третий квартал 2026 года с прибылью на акцию $5,57, не оправдав прогноз аналитиков в $5,85.

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