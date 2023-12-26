Alzheimer's & Dementia: в витамине для костей обнаружен эликсир для мозга

Витамин D, который считается основным для здоровья костей, проявил новые свойства. Исследователи из Университета Тафтса недавно обнаружили, что повышенный уровень витамина D в мозге связан с улучшением памяти и замедлением снижения когнитивных функций.
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