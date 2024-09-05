Главный юрисконсульт компании Ripple: «Американский регулятор обманывает суды в исках против криптокомпаний»

Стюарт Алдероти, старший юрисконсульт компании Ripple, обвинил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в использовании термина «криптовалютные ценные бумаги», который не имеет правовой основы и вводит в заблуждение суды.
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