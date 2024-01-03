Мирра Андреева разгромила Самсонову и вышла в третий круг турнира в Брисбене

Мирра Андреева в двух сетах справилась с Людмилой Самсоновой. В Брисбене завершился матч второго круга хардового турнира категории WTA-500 в женском одиночном разряде, в котором встречались Мирра Андреева и Людмила Самсонова.
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