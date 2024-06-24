У Samsung серьезные проблемы — производство смартфонов под угрозой Компания Samsu...

У Samsung серьезные проблемы — производство смартфонов под угрозойКомпания Samsung сталкивается с трудностями при наращивании объемов выпуска мобильных процессоров Exynos 2500, изготовленных по 3-нм техпроцессу, сообщает аналитическое агентство TrendForce со ссылкой на южнокорейское издание ZDNet.