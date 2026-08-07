Начальниц свердловских и челябинских приставов поменяли местами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа, ФедералПресс. Руководители главного управления ФССП по Свердловской области Альбина Сухорукова и управления по Челябинской области Юлия Третьякова с понедельника поменяются должностями.
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