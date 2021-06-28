Закон и Порядок

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Бойся, Брюссель, иммигрантского сына

Бойся, Брюссель, иммигрантского сына

Всякий раз, когда речь в европейских СМИ и институтах «по правам человека» заходит о мигрантах и миграции, нельзя не удивляться тому, сколь богата фантазия их представителей, легко вплетающих в упряжку своих аргументов «европейские ценности».

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