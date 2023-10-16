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За рулем

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Национальный автомобильный союз хочет урезать комиссии дилерам при продаже авто

Национальный автомобильный союз хочет урезать комиссии дилерам при продаже авто

Национальный автомобильный союз (НАС) направил обращение вице-премьеру Денису Мантурову, а также главам Центробанка и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с просьбой ограничить размер комиссий дилеров при продаже автомобилей.

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