Национальный автомобильный союз хочет урезать комиссии дилерам при продаже авто

Национальный автомобильный союз (НАС) направил обращение вице-премьеру Денису Мантурову, а также главам Центробанка и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с просьбой ограничить размер комиссий дилеров при продаже автомобилей.
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