Ярмарка мастеров пройдет в Салехарде в пасхальные выходные

В течение праздничных выходных, 19 и 20 апреля, в Центре культуры и спорта «Геолог» пройдет ярмарка ямальских мастеров, на которой представят товары ручной работы, авторские украшения, кулинарные деликатесы, проведут мастер-классы, сообщает администрация Салехарда.