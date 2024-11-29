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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пеп о гонке в АПЛ: «В нашей ситуации нереалистично думать о больших целях. Всегда задумываюсь о них в апреле-мае. Будет сложнее, если не победим «Ливерпуль», но впереди много матчей»

Главного тренера «Манчестер Сити» спросили, закончится ли гонка за титул для его команды, если они проиграют «Ливерпулю» в воскресенье.

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