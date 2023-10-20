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Кашин: инициативы по деэскалации укрепят авторитет России и Китая на Ближнем Востоке

Кашин: инициативы по деэскалации укрепят авторитет России и Китая на Ближнем Востоке

Совместная позиция России и КНР по прекращению огня и нормализации ситуации на Ближнем Востоке могут способствовать укреплению авторитета двух стран в арабском мире, заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

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