По народному календарю 14 апреля – день Марьи Пустые щи. На Руси в этот день вспоминают преподобную Марию Египетскую, считавшуюся на Руси покровительницей женщин.
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По народному календарю 14 апреля – день Марьи Пустые щи. На Руси в этот день вспоминают преподобную Марию Египетскую, считавшуюся на Руси покровительницей женщин.