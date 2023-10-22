А вы знали, как звучат эти 15 слов во множественном числе?

Существует немало коварных слов, которые многие из нас произносят неверно во множественном числе. Уверены ли вы в своих знаниях? Мы подготовили для вас небольшой тест на грамотность, который и проверит, часто ли вы допускаете ошибки, общаясь в повседневной жизни.