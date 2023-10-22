А вы знали, как звучат эти 15 слов во множественном числе?

Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Комментарии
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Михаил Васильев
С конца 80-х годов изуродовали русский язык, введя склонения географических названий оканчивающихся на &quot;О&quot;, о также не изменяемых ранее окончаний существительных, оканчивающихся на согласные, требуя писать &quot;ОВ&quot;, типа нет рельсОВ.
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