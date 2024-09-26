Германия и несколько других стран подадут в суд на "Талибан"

Германия, Австралия, Канада и Нидерланды официально обвинили "Талибан" (движение признано в России террористическим, на территории РФ оно запрещено) в "грубых и систематических" нарушениях Конвенции ООН о правах женщин в Афганистане.
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