Россия поставила дружественным странам 76 млрд кубов газа в 2023 году

По данным презентации первого заместителя руководителя Министерства энергетики Российской Федерации Павла Сорокина стало известно, что Россия в прошедшем году экспортировала в дружественные страны 76 миллиардов кубометров газа.
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