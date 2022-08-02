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Украинских беШенцев выгнали с пляжа в Черногории из-за скандала с сине-желтым флагом (видео)

Украинских беШенцев выгнали с пляжа в Черногории из-за скандала с сине-желтым флагом (видео)

Туристы с Украины стали причиной очередного скандала в Европе из-за сине-желтых флагов, с которыми они пришли на один из пляжей в Черногории.

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