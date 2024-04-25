Спикер свердловской думы избежал товарищеского суда за избиение коллеги

Депутаты гордумы Ревды (Свердловская область) отказались наказывать спикера Андрея Мокрецова («Единая Россия»), которого в январе вместе с коллегой-однопартийцем Максимом Сладковым суд оштрафовал на 10 тысяч рублей за избиение депутата Юрия Оносова («Справедливая Россия»).
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